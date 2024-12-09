綠挺戒嚴　藍委認必須修法強化戒嚴審議程序

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月9日電（記者 俞敦平）針對日前韓國總統尹錫悅宣布戒嚴後迅速遭到“國會”解除的事件，民進黨“立法院”黨團在社群媒體Threads上發疑似挺戒嚴的文章，中國國民黨籍“立委”賴士葆和葉元之今受訪時，批評民進黨團對韓國戒嚴的支持並且不願意道歉，將影響國際對台灣民主形象。同時針對同黨“立委”許宇甄提出的修訂戒嚴法一事，兩位國民黨籍“立委”皆強調台灣現行戒嚴法存在濫權風險，提議縮短政府宣布戒嚴案至“立法院”審查程序的時間，確保戒嚴措施不被濫用。葉元之更指出，若韓國採用與台灣現行戒嚴法相同的規定，可能至今仍處於戒嚴狀態，顯見法規修正的必要性。



韓國總統尹錫悅日前宣布緊急戒嚴，但隨後迅速在“國會”表決解除，整個過程僅數小時，引發國際廣泛討論。台灣現行戒嚴法規定，政府在宣布戒嚴後，可於一個月內提交“立法院”追認，國民黨“立委”許宇甄認為這樣的長時間緩衝期恐造成濫權風險，因此提出修法。同時，民進黨團社群平台Threads上的一篇貼文被指支持韓國戒嚴，引發藍營強烈抨擊。



葉元之批評，民進黨團的貼文內容已清楚表現支持韓國戒嚴的立場，這不是能用“過度解讀”就一語帶過的，甚至連民進黨“立委”黃捷也承認貼文內容是挺戒嚴。他表示，全球輿論普遍不認為尹錫悅的戒嚴是為守護“憲法”自由，唯有民進黨團第一時間為其背書，甚至稱韓國國會遭朝鮮勢力滲透，這樣的立場已引發韓國民眾不滿和國際媒體報導。他呼籲民進黨誠心道歉，以挽回國際對台灣民主形象的信任。

