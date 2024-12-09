吃軟薯條就發飆史哲遭指控霸凌　綠稱不包疪

民進黨團幹事長吳思瑤。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月9日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”職場霸凌事件重創民進黨政府形象，且各機關霸凌案件爆料不斷，如今傳出“行政院政務委員”史哲在“文化部長”任內霸凌下屬。民進黨團幹事長吳思瑤9日表示，個別機關發生霸凌事件，還是要經過揭發、調查、處置等程序，支持每一位受害者伸張權益，也呼籲各部門應當嚴格徹查，不護短、不包庇，衹有調查清楚才能還原事實真相。



中國國民黨籍“立委”羅廷瑋9日爆料，收到陳情指史哲任“文化部長”任內，不僅破口大罵、拍桌動怒等，甚至包括喝的可樂不冰、吃的薯條太軟就謾罵，甚至有一次的行程中，當時下著大雨，因為幕僚先上車，史哲就叫幕僚下來自己淋雨用走的，不准搭車，十分荒謬。現任“文化部長”李遠則回應，史哲任內未有人提出申訴，被申訴人已自請主動調查，近日將召集調查委員展開調查，鼓勵同仁勇敢站出來具名檢舉。



民進黨“立院”黨團9日上午召開輿情回應記者會，由民進黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘出席。



吳思瑤說，民進黨團的立場是各職場發生霸凌事件絕不能縱容，黨團也支持受霸凌的受害者，基於權益提出檢舉，我們都支持。現在“行政院”也強化內部反霸凌的作業規範，希望該啟動就啟動。“立法院”作為監督的工具，該做的事修法，針對層出不窮的霸凌事件，要有一套更完善的法制，民進黨團會全力推動修正公務人員保障法。





