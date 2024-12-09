力挺陳玉珍　徐巧芯脫外套向綠委嗆聲

藍委徐巧芯。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月9日電（記者 俞敦平）針對近日“立法院”衝突中，中國國民黨籍“立委”陳玉珍遭民進黨籍“立委”吳沛憶和黃捷以“脫衣求碰瓷”“暴露噁心”等語羞辱，國民黨團於9日上午召開記者會反擊。藍營指出，民進黨此舉不僅造謠，還涉及性別歧視與容貌羞辱，要求吳沛憶和黃捷道歉並要求民進黨檢討性別平權意識。與會的國民黨籍“立委”徐巧芯也特別脫下外套，秀出她的運動內衣，表達對陳玉珍與女性自主的支持。



9日，國民黨團召開“教教民進黨 什麼才是‘真性平’？！”記者會，首席副書記長王鴻薇、副書記長陳玉珍、“立委”徐巧芯、許宇甄、陳菁徽出席。



12月6日，“立法院”會場爆發激烈肢體衝突。國民黨“立委”陳玉珍因外套與襯衫遭撕破，短暫露出內衣。然而，民進黨“立委”吳沛憶在事後於社群媒體指控陳玉珍“脫衣求碰瓷”，並以嘲諷語言形容該事件。黃捷則於直播中發表“暴露”“噁心”等言論。此事引發輿論風波，國民黨團因此召開記者會，針對事件回應並提出譴責。



國民黨團首席副書記長王鴻薇首先發言，嚴厲譴責民進黨“立委”的羞辱性言論，強調陳玉珍在衝突中衣物受損並非刻意行為。她指出，吳沛憶在臉書上的指控為毫無根據的造謠，並挑戰吳若證實有誤應辭去“立委”職務。她同時呼籲民進黨性評部介入調查，對該事件做出正式回應。王鴻薇批評黃捷的“噁心”發言，認為此舉完全背離性別平權的初衷，並抨擊民進黨“打著性平旗幟，實則反性平”。

