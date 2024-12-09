綠議員頻問“中央”議題　盧秀燕：對我寄厚望

台中市長盧秀燕赴市議會備詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月9日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市議員劉士州今天在議會質詢指出，民進黨議會黨團經常拿非中市府權責的事情，對國民黨籍市長盧秀燕質詢，例如要求對大陸學生“中國台北”說表態，又要回答民進黨政府的綠能政策，實在強人所難。盧秀燕答詢，自我調侃稱，“民進黨可能對我寄予厚望，希望我能取代“中央”工作”，否則為何“中央”事務，都來議會問她？



台中市議會9日召開市政總質詢，劉士州質詢表示，先前由馬英九基金會邀請的陸生團學生喊出向“中國台北隊”祝賀一詞，民進黨議員在議會要盧秀燕給出態度，盧當時說，“尊重陸委會”遭炮轟，但民進黨“立院”黨團日前講一樣的話卻沒事。



劉士州提到，剛才還有綠營議員，要求盧秀燕必須回答台灣的綠電未來發展趨勢，問風電占比成長目標，盧秀燕明明是台中市長，卻要回答民進黨政府部會權責的問題，質疑綠營民代是否搞混質詢對象？難道要盧秀燕越俎代庖嗎？



盧秀燕答詢笑稱，可能民進黨議員對她有寄予厚望，希望她能取代“中央”的工作，包括“中央”綠電要提升多少也問她，陸生團言行是否適宜，這要陸委會判斷，但她說尊重陸委會，這樣也不行，也被臭罵一頓，也要她做決定，民進黨團講一樣的話沒事，她講就有事，很顯然是雙重標準，她是台中市長，本就不宜對“中央”部會”質詢多做發言，這是很基本的政治倫理。



