聯合利劍C登場？台軍方開設應變中心戒備

台灣軍方發布新聞稿表示，大陸解放軍宣布今日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區。(照:台軍方網站) 中評社台北12月9日電／台“國防部”今天表示，大陸解放軍宣布自今日起至11日，在於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區。對此，台灣軍方已做出因應，於上午完成應變中心開設，並指導各級部隊嚴密監控敵情，保持高度戒備。



根據台灣軍方今日發布新聞稿，軍方運用聯合情監偵手段，同步掌握大陸東部戰區、北部戰區、南部戰區船艦編隊及海警船，分別進入台海周邊及西太平洋區域，執行遠海長航等活動，軍方協同海巡兵力綿密監控應處。



軍方指出，因應解放軍相關行動，已同步啟動備戰操演，依敵情威脅狀況，結合天候等條件因素，於戰術位置實施演練。各外離島部隊也提高警覺，針對大陸海警等船艦活動，與“海巡署”密切合作、有效應對。



軍方表示，“大陸近期以來於日、韓、菲律賓及“我國”周邊相關活動，已經為區域投入不安風險變數。”強調任何單方面非理性挑釁行動，都可能嚴重破壞印太區域和平穩定，且為國際社會所不樂見。軍方也進一步指出，將秉持“不升高衝突、不引發爭端”原則，妥慎應對各種灰色地帶進入行動，有能力、有決心、有信心確保“國家安全”。