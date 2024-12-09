陸7海警艦繞台　台海巡艦船一對一監控

大陸海警船7艘對台進行灰帶繞行，台海巡艦艇以1對1方式嚴密掌握應處。（照:海巡署提供） 中評社台北12月9日電／台“海洋委員會”“海巡署”今天表示，6日清晨迄今陸續偵獲大陸海警船的異常動態航行，共計7艘，均未進入台灣禁限制水域內，除開設應變中心外，也部署巡防艦船一對一嚴密監控。“海巡署”署長張忠龍表示，“海巡署”持續秉持不挑釁、不退讓之原則，堅定維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權及海洋權益。



“海巡署”署長張忠龍表示，“海巡署”持續與友軍運用聯合情監偵手段，密切掌握周邊海域目標，全程監控大陸海警船海上動態，妥適部署相關勤務，呼籲中共體認區域和平穩定的重要性，停止類似進入舉措。“海巡署”持續秉持不挑釁、不退讓之原則，堅定維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權及海洋權益。



“海巡署”提到，12月6日清晨1時起，“海巡署”陸續偵獲大陸海警船的異常動態，完成應變中心開設，其中海警2901繞行西南海域、海警1301及1302自東北海域南下，計有3艘海警船到台灣東部綠島東北東方50至60浬海域滯留。



“海巡署”表示，今日大陸又新增海警2203、2302、2304、2307等4艘編隊向台灣西南海域航行，均未進入禁限制水域內，“海巡署”在第一時間部署巡防艦船，採一對一平行對應大陸海警船，全程嚴密監控應處。

