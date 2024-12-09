蕭旭岑轟綠用假訊息抹殺兩岸交流　讓人不齒

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北12月9日電／民進黨今天召開記者會，呼籲中國國民黨籍台北市長蔣萬安勿讓雙城論壇成大陸矮化台灣工具，並批馬英九基金會利用各式活動自我矮化。馬英九基金會執行長蕭旭岑9日表示，矮化台灣的是民進黨，集體霸凌大陸女學生，把正常的交流都當成統戰，一點台灣的自信與格局都沒有。民進黨發言人睜眼說瞎話，用假訊息認知作戰，讓人深深不齒。



蕭旭岑表示，台北市長蔣萬安排除萬難推動雙城論壇，保持兩岸重要的官方對話管道，值得肯定，民進黨卻公然要求停辦，根本是不希望兩岸交流。自己做不到，還不准別人做，無能處理兩岸關係，完全不顧台灣人利益。



蕭旭岑痛批，已經有無數人指出，所謂“盤絲洞”根本是訂閱數不到200人的大陸網民個人言論，民進黨發言人還有臉扯謊，說是“中國媒體”，和顏姓作家一樣，只顧認知作戰，二次傷害中山女中同學的感受，惡意誤導學生家長恐慌，只為了打擊兩岸交流，有這樣的執政黨，台灣還需要敵人嗎？



蕭旭岑指出，陸生團過程中，激化對立的都是民進黨政客、文人與側翼，從集體霸凌女學生，到砲製假訊息誤導民眾，居然還有臉指責努力推動交流的民間單位，讓人不屑與不齒。



蕭旭岑認為，這陣子各地湧現支持兩岸交流的力量，這才是台灣真正的主流民意，陸生團訪台9天8夜，所到之處都是自發性民眾夾道歡迎，就是渴望兩岸交流的民意展現。民進黨再多的打壓、霸凌或抹紅，都無法抹殺絕大多數希望兩岸交流的台灣人民的真正心聲。