張忠謀自傳下冊時隔26年今發表　大咖都來了

張忠謀、妻子張淑芬、蔡英文一同笑容滿面地走入新書發表會場。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月9日電（記者 鄭羿菲）台積電創辦人張忠謀新書《張忠謀自傳：下冊》發表會9日下午2點30分舉行，現場貴賓冠蓋雲集，蔡英文、現任台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、聯華神通董事長苗豐強、嵩全董事長宋學仁等政商界大老都到場致意，執筆人張忠謀將親自導讀新書。張忠謀妻子張淑芬也陪同出席。



張忠謀新書發表會吸引逾百位媒體記者採訪，媒體下午1點開始陸續到場卡位，而張忠謀、張淑芬、蔡英文等人則在下午2點半左右笑容滿面地一同走入會場。



台積電創辦人張忠謀親筆撰寫的《張忠謀自傳：下冊》已於11月29日出版，新書發表則在12月9日下午於台北香格里拉大飯店舉行。出席貴賓名單共計17位，多位商界大老到場支持，包括廣達董事長林百里、嵩全董事長宋學仁、欣陸控股董事長殷琪、科技部前部長陳良基、宏達電董事長王雪紅、威盛電子董事長陳文琦、力積電董事長黃崇仁、國巨董事長陳泰銘、艾森豪獎金基金會董事長張孝威、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、義美董事長高志尚 、摩根大通亞太區副主席錢國維、聯華神通董事長苗豐強。



張忠謀自傳歷時6年書寫，近20萬字的內容涵蓋台積電創立與崛起的全貌，揭露張忠謀從職場挫折到帶領台灣站上全球半導體頂峰的心路歷程。書中透露，張忠謀曾兩度徵詢輝達創辦人兼執行長黃仁勳，是否願意接任台積電CEO職位；台積電的成功也不僅依靠遠見，也來自誠實面對現實、腳踏實地制定對策的智慧。



張忠謀的自傳除了是個人的成功故事，也是一部台灣科技產業的發展史，詳細記錄台積電如何與ASML、Nvidia等全球夥伴攜手合作，共同克服技術挑戰，成為世界晶圓代工的領導者。