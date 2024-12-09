官方編900萬辦園遊會　羅智強批只飽了黑熊

羅智強在臉書發文批評，全民防衛辦園遊會已經很扯，辦園遊會要花900萬更是匪夷所思。（照:羅智強臉書） 中評社台北12月9日電／“總統府”成立“全社會防衛韌性委員會”，“內政部”在明年預算裡也首度編列“全社會防衛韌性訓練工作”計劃，金額高達新台幣4.1億。其中900萬拿來辦園遊會，對此，中國國民黨籍“立委”羅智強質疑該預算就是要編給急獨派的黑熊學院，雖然相關說法遭到“內政部長”劉世芳駁斥，但他強調，民進黨“立委”沈伯洋自己說溜了嘴，沈伯洋建議政府要編預算來辦園遊會，今年政府就編了900萬來辦園遊會。



羅智強在臉書發文批評，全民防衛辦園遊會已經很扯了，辦園遊會要花900萬更是匪夷所思。全民防衛、提升“國安”大家都支持，但錢要花在刀口上，而不是胡亂編列消耗預算。去年每位“國軍”士兵的平均餐費才32元左右，900萬與其辦園遊會，還不如拿去提升“國軍”弟兄的待遇。全民防衛辦園遊會，“國軍”基層苦哈哈，這就是民進黨的“抗中保台”？



羅智強質疑，在網路搜尋民防親子園遊會，清一色的結果都是由黑熊學院所舉辦，如果明年預算成案，到時候會是哪個單位能接到標案，可想而知。因此，他已經提案，將這900萬，全額刪除。



沈伯洋對此強調，黑熊園遊會的錢，一直以來都是用募來的錢，還有自己的錢來辦園遊會，基本上都是免費的園遊會，“我們不是拿政府資金在做事”。



沈伯洋說，黑熊辦了那麼多場之後，建議政府要辦園遊會，且不只是園遊會，政府應該要有民防的學校，免費的讓人民都能夠上課，這才是比較好推廣民防的方式。



對於沈稱黑熊學院辦園遊會沒拿政府預算，羅智強批“廢話”，今年的活動怎麼可能拿到明年的預算，這根本是避重就輕、問A答B。更質疑沈受訪時還說漏嘴，表示，“黑熊辦了多場之後，他建議政府要辦園遊會”。



羅智強說，全台幾乎衹有黑熊學院在辦民防親子園遊會，而去年是負責人今年是“立委”的沈伯洋建議政府要編預算來辦園遊會，然後今年政府就編900萬來辦園遊會，賴清德的“抗中保台”，根本只飽了黑熊。辦演唱會幫助就業安定，辦園遊會幫助全民防衛，人民的血汗錢，民進黨就是這樣用的。