出席張忠謀新書發表　蔡英文爆料曾被他退稿

蔡英文出席張忠謀新書發表會致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月9日電（記者 鄭羿菲）台積電創辦人張忠謀時隔26年的新書《張忠謀自傳：下冊》發表會9日下午登場，蔡英文也到場，致詞時更是頻展現幽默感，除了爆料張忠謀對講稿要求非常高，去年代表台灣出席APEC領袖會議，她參與研擬的講稿還被張退稿，蔡英文也稱自己卸任後很宅，歡迎張忠謀夫婦有空可以相約吃飯，聊天學習怎麼寫自傳。兩度引得台下眾人哈哈大笑。



蔡英文致詞結束後並未離開，而是坐在台下聽完整場張忠謀的演說，結束時還給了張忠謀一個熱情擁抱，陪同張忠謀夫妻一同離開會場。



台積電創辦人張忠謀親筆撰寫的《張忠謀自傳：下冊》已於11月29日出版，新書發表則在12月9日下午於台北香格里拉大飯店舉行，政商界大老都到場致意，張忠謀妻子張淑芬也以台積電慈善基金會董事長身分出席。出席貴賓名單多位商界大老都到場支持，包括廣達董事長林百里、嵩全董事長宋學仁、欣陸控股董事長殷琪、“科技部”前部長陳良基、宏達電董事長王雪紅、威盛電子董事長陳文琦、力積電董事長黃崇仁、國巨董事長陳泰銘、艾森豪獎金基金會董事長張孝威、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、義美董事長高志尚 、摩根大通亞太區副主席錢國維、聯華神通董事長苗豐強。



蔡英文致詞時表示，很少看人這樣出書的，先完成上冊，要人等26年再完成下冊，拿到書的時候就很狐疑，問張忠謀是自己寫的嗎？是的，張忠謀2018年退休後寫了20萬字。她今天受邀致詞，張忠謀還開玩笑說，如果講的不滿意，換他上台要反駁。讓台下眾人聽了都笑出聲。



蔡英文說，她跟張忠謀認識已久，張忠謀學理工 ，形容詞不多，不像政治人物，張講話直接、沒有迂迴，書裡不太用形容詞，唯一用最多形容詞的，就是稱讚張淑芬。



蔡英文也透露，張忠謀過去連續6年代表台灣出席APEC領袖會議，每次都會問清楚任務，回來後也會表達任務達成的情形，且對演講稿的要求特別高，去年她自己也參與準備講稿，但最後竟然被張忠謀退稿。她打趣笑說，如果張忠謀知道她也有參與擬稿，可能會比較客氣點。這一則爆料也引得台下聽眾哈哈大笑。

