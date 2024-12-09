桃竹竹苗治理平台竹市登場　首長出席盼共榮

桃竹竹苗區域治理平台首長會議今日舉行，4縣市首長相見歡。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月9日電（記者 盧誠輝）桃竹竹苗區域治理平台首長會議今日舉行，中國國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍新竹縣長楊文科、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠和無黨籍苗栗縣長鍾東錦4位首長齊聚一堂，為桃竹竹苗地區的生活品質與永續發展共盡心力。



一年一度的桃竹竹苗區域治理平台首長會議今日在新竹市身心障礙者就業綜合大樓舉行，4縣市首長都率領各局處首長到場出席。桃竹竹苗區域治理平台從2016年成立以來，至今已邁入第9年，每年由各縣市輪流作東舉辦首長會議，今年輪到新竹市舉辦。



邱臣遠表示，桃竹竹苗區域治理平台是為了以合作取代競爭，共榮取代資源的互相競爭，而桃竹竹苗一直是台灣非常重要的經濟命脈，尤其新竹縣市擁有完整的半導體與供應鏈，苗栗的竹南、頭份與後龍目前也都納入桃竹苗大矽谷計劃當中，桃園更是台灣的國門與台商回台投資的重鎮，因此未來桃竹竹苗一定要更加緊密合作，為未來區域共榮發展奠定良好基礎。



張善政指出，桃竹竹苗本來早年就是新竹州，後來隨著人口成長才劃分成不同的行政區，但桃竹竹苗在實質上的共同生活圈還是沒有改變，所以桃竹竹苗一直以來都緊密的合作，尤其是未來隨著桃竹苗大矽谷計劃的推動，期待大家一起努力讓桃竹竹苗成為台灣最亮眼的區域。



楊文科表示，桃竹竹苗一直是最團結與合作的區域典範，4個縣市的生活也非常密切，只要桃竹竹苗間有任何問題，4位縣市長也都保持密切聯繫且不分黨派，尤其是張善政身為6都“直轄市長”，竹竹苗很多事情都要拜託張向“行政院”來反應與解決問題，希望未來桃竹竹苗可以繼續緊密合作，讓鄉親能有更好的生活環境。



鍾東錦指出，這次舉辦的是桃竹竹苗區域治理平台，而不久前他也曾出席中彰投苗區域治理平台，苗栗永遠是擺在最後的壓軸，雖然苗栗的開發比較慢，但也因此有許多優點，例如土地就相對便宜許多，希望未來桃竹苗大矽谷計劃可以讓區域共榮發展，而桃竹竹苗身為台灣客家人口比例相當高的區域，也希望桃竹竹苗可以增加客家文化的交流。



桃竹竹苗區域治理平台成立9年來至今累計已提出57項合作議題，其中43案已解除列管，2案仍持續跟進，並在今年新增12項議題。在新增的議題中，包括跨縣市淨灘活動、災防演習交流、竹塹三太子守護季、客家八音匯演，以及桃竹竹苗庇護工場聯合行銷活動等，均已執行；而廣域空污案件通報、加強危駕與權利車偵查、圖書一證通推廣、原住民土地業務交流及國土區劃等議題，則將繼續推動合作，致力於提升桃竹竹苗地區的生活品質與永續發展，邁向更加繁榮的未來。

