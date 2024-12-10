路暢平：國際淨零趨勢會讓台企競爭力堪慮

台官方認證淨零碳規劃管理師路暢平。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月10日電（記者 方敬為）台灣自2025年起，將全面實施碳費課徵，台“經濟部”認證的淨零碳規劃管理師路暢平接受中評社訪問表示，隨著全球邁向淨零碳排的趨勢，台灣的企業面臨日益嚴峻的碳排放壓力，尤其受到台灣能源政策的侷限，導致產業碳足跡高居不下的問題，使得台灣在全球淨零趨勢中處於不利地位，不僅對產業競爭力帶來隱憂，也對整體經濟與民生產生負面影響。



路暢平，亞洲大學休閒與遊憩管理研究所碩士，為台灣首波1500名取得官方淨零碳規劃管理師證照資格者，在邦泰復合材料有限公司擔任“循環經濟計劃主持人”，兼任台灣體育運動大學講師、大葉大學茶產業講師等職，曾任台灣蘋果日報召集人。



針對台灣明年起課徵碳費，路暢平表示，按照台灣現行以火力發電為主的能源政策，在台生產的所有企業，包括營利、財務狀況、成本、競爭力等都將面臨嚴峻考驗。



他以台塑化與中鋼為例，一旦開始徵收碳費，對相關高排放的傳統產業將造成嚴重衝擊，台塑化每年可能需繳納約新台幣122億元的碳稅，而中鋼的繳納金額則高達98億元，幾乎相當於其全年淨利的兩倍。這樣的稅負壓力將迫使企業削減獲利，甚至影響投資者信心。



此外，路暢平提到，台灣以出口為導向的經濟模式，使得碳稅成本不僅限於境內，對外的產業經爭力也會受到影響，歐盟於2023年起逐步實施碳邊境調整機制（CBAM），針對鋼鐵、鋁材、水泥、化肥等高碳產品徵收碳關稅。根據歐盟資料顯示，預計台灣出口歐盟的相關產品，平均成本將因此上升10%至15%。這對於已面臨國際競爭壓力的台灣產業而言，無疑是再增一大挑戰。



路暢平指出，台灣的能源結構以火力發電為主，碳排放量在亞洲主要區域當中居高不下，能源政策堪稱是台灣碳足跡問題的核心癥結，因為民進黨政府一方面反對核能，另一方面在發展再生能源的效率卻不彰，到目前為止，火力發電仍高達整體能源結構的八成，再生能源占比不足二成，導致在台生產的企業都無法降低碳足跡。

