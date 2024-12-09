化身動漫少女難被認出　邱議瑩改掛真人看板

綠委邱議瑩9日掛出首面真人版看板。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月9日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選面臨5搶1競爭激烈，爭取初選的綠委邱議瑩，上月底掛出“動漫風”的看板，因為未署名，導致許多民眾認不出來，甚至還被誤認是對手藍委柯志恩，引起討論。不到兩週，邱議瑩9日再度掛出“首面”的“真人版”看板，也印上名字，終於用本尊現身，不再搞神秘了，路人抬頭一看便知是誰。



邱議瑩上月底在高雄市區四維三路與復興路口，掛了一幅“動漫風”的看板，由於未署名，僅寫上“高雄贏”，笑容爽朗與白色襯衫上衣的年輕短髮女子，許多人認不出是邱議瑩，甚至還有人說像藍委柯志恩，當時引起一陣討論。



過了短短不到兩周時間，邱議瑩9日火速改掛“真人版”看板，並用大字寫上“邱議瑩、高雄贏”、“唯一支持邱議瑩”，一樣是短髮與白色襯衫造型，背景也是藍天白雲，就出現在車水馬龍的高雄市中山一路與大同一路口上，角度很廣，相當醒目。



邱議瑩9日下午透過新聞稿表示，10日是世界人權日、也是美麗島事件紀念日，在美麗島事件原址懸掛首面真人看板，以開朗、陽光的形象為主軸，除向爭取自由民主的前輩致敬，也以自信、穩健的姿態讓自由民主的核心價值在高雄持續深化。



民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年任期屆滿，黨內初選面臨“5搶1”局面，目前有綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，以及前“勞動部長”許銘春表態爭取初選。國民黨部分則以高雄市黨部主委、藍委柯志恩為熱門人選。

