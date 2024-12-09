張忠謀引瓊瑤詩句　憶前段婚姻難抹去的孤寂

張忠謀舉行新書發表會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月9日電（記者 鄭羿菲）台積電創辦人張忠謀時隔26年的新書《張忠謀自傳：下冊》發表會9日下午登場，張忠謀並沒有花太多時間談半導體產業，而是以兩大主題“危機及轉機”、“作家夢的碎片”貫穿介紹自己的一生。張忠謀也引用作家瓊瑤名作《庭院深深》中的詩句，難掩落寞地回憶1981年離婚的前妻，感慨地道“30年時光，人總會變的”。



張忠謀為台積電創辦人，現年94歲，畢業於麻省理工學院機械工程學士，史丹佛大學電機博士，2018年後開始退而不休的生活，2018年曾代表蔡英文出任APEC中華台北領袖代表，並擔任蔣經國國際學術交流基金會董事。



張忠謀說，他的作家夢在17歲時被父親打碎，因為父親說當作家會餓肚子，但是在他的自傳中很多章節可以找到他被打碎的作家夢，包括他自譯的海明威、自由神像詩、邱吉爾、開闢鴻濛、引瓊瑤、引莎翁名作，他也在現場親自朗讀這些文字詞句。



張忠謀指出，前妻是在他轉學念麻省理工學院時才結識，這個婚姻是大學生自由戀愛下的選擇，但隨著歲月流逝，兩人漸行漸遠。他與前妻結婚30年，1981年離婚，想到兩人最終還是走不下去，步上離婚一途，當時的心境，與瓊瑤的作品相呼應。



張忠謀接著朗讀起瓊瑤的《庭院深深》段落，記得那日花底相遇，我問你心中有何希冀，你向我輕輕私語：要你！要你！要你！記得那夜月色旖旎，你問我心中有何秘密？我向你悄悄私語：愛你！愛你！愛你！但是今夕何夕？你我為何不交一語？我不知你有何希冀，你也不問我心底秘密，衹有杜鵑鳥在林中唏噓，不如離去！不如離去！他說，即使身處事業巔峰，這段情感的結束仍為他的人生留下了難以抹去的孤寂痕跡。



張忠謀坦率地說，即便外在環境再華麗，也難以填補內心的孤獨感。這段坦白展現了張忠謀在事業成功之外，個人情感世界的另一面。



台積電創辦人張忠謀親筆撰寫的《張忠謀自傳：下冊》已於11月29日出版，新書發表則在12月9日下午於台北香格里拉大飯店舉行，政商界大老都到場致意，張忠謀妻子張淑芬也以台積電慈善基金會董事長身分出席。出席貴賓名單多位商界大老都到場支持，包括廣達董事長林百里、嵩全董事長宋學仁、欣陸控股董事長殷琪、科技部前部長陳良基、宏達電董事長王雪紅、威盛電子董事長陳文琦、力積電董事長黃崇仁、國巨董事長陳泰銘、艾森豪獎金基金會董事長張孝威、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、義美董事長高志尚 、摩根大通亞太區副主席錢國維、聯華神通董事長苗豐強。