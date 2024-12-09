新北動物之家調教大型犬　為它找幸福的家

在訓練師調教下，大型犬“辛巴”學習社會化，變得溫馴親人，順利找到新家。（新北市動保處提供） 中評社台北12月9日電／一隻名為“辛巴”大型犬半年前被送進五股動物之家，牠個性易暴衝，加上是大型成犬，認養機率低。在訓練師調教下，“辛巴”學習社會化，變得溫馴親人，吸引喜歡飼養大型犬的夫妻，給牠幸福的家。



公犬“辛巴”是半年前被送進動物之家，個性不善與人互動，為讓牠更適應人類生活，動物之家安排專業訓犬師及志工進行密集訓練。透過愛心和耐心陪伴，辛巴逐漸變得溫馴且親人，能順利地與人建立良好關係，還學會一些簡單指令，社會化且親人。動物之家積極尋找合適的收養家庭，吸引喜愛大型犬的夫妻，給牠一個幸福的家。



新北8所動物之家都有訓犬師訓練動物，五股動物之家訓犬師謝明憲說，辛巴原本不適合認養，其個性容易暴衝，不擅與人及其他狗狗互動，但經過長期的訓練下，牠漸漸地開始變得穩定。應該原本是一隻很友善的狗，只是缺乏訓練，所幸所方及志工照顧，讓牠漸漸地喜歡與人及動物親近。辛巴溫柔個性，讓人直呼可愛。



認養過程中，認養人與辛巴進行幾次互動，發現辛巴對人相當友善，喜歡被人撫摸。這對夫妻對“辛巴”的溫馴和聰明都留下深刻印象，相當投緣，他們決定認養辛巴，帶牠回到充滿愛的新家。



訓犬師謝明憲表示，大型犬雖然不易獲認養，每一隻動物都有改變的機會，只要給牠足夠的訓練，也能成為家庭好夥伴。新北市動保處說明，年底前認養動物之家犬隻，將能獲得飼料、寵物用品等寵福包。