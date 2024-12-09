半導體遇地緣政治？張忠謀笑回：我退休了

張忠謀。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月9日電（記者 鄭羿菲）台積電創辦人張忠謀今天舉辦新書發表會，會上並沒有花太多時間談論半導體產業，但對於英特爾（Intel）與三星的問題，他強調，英特爾董事會缺少策略與新CEO，三星則存在技術問題。



媒體追問，張忠謀的自傳只寫到2018年退休，但現在半導體產業出現地緣政治因素，是在2019年以後，會否再出第三本自傳談論相關議題？張忠謀聽了笑說，他2018年退休了，更不會“越俎代庖”干涉台積電決策，之後的問題是新的董事長要面對的，因此他不會出第三本自傳。張忠謀一席話也逗樂了台下原本想仔細聆聽其對於地緣政治的高見，台上台下都哈哈大笑起來。



對於英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）對台積電抱持敵意，張忠謀說，他過去與英特爾CEO都是好朋友，一直到基辛格好像要跟我們敵對。他認為當初英特爾找基辛格當執行長，是處在“董事會對未來沒定見，也不喜歡當時的執行長”的情形，最後以“誰的策略講得好”作為遴選標準。



張忠謀說，英特爾現在的問題依舊是沒有新的CEO，也沒有新的策略。也許英特爾有策略，但還沒講，若董事已有策略，只是在找能執行策略的人，那問題就比較簡單。他也說，英特爾沒有來諮詢過他。



對於三星的評價，張忠謀則說，他所知道的三星問題不在於行政策略，而是技術性的問題。



台積電創辦人張忠謀親筆撰寫的《張忠謀自傳：下冊》已於11月29日出版，新書發表則在12月9日下午於台北香格里拉大飯店舉行，政商界大老都到場致意，張忠謀妻子張淑芬也以台積電慈善基金會董事長身分出席。出席貴賓名單多位商界大老都到場支持，包括廣達董事長林百里、嵩全董事長宋學仁、欣陸控股董事長殷琪、“科技部”前部長陳良基、宏達電董事長王雪紅、威盛電子董事長陳文琦、力積電董事長黃崇仁、國巨董事長陳泰銘、艾森豪獎金基金會董事長張孝威、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、義美董事長高志尚 、摩根大通亞太區副主席錢國維、聯華神通董事長苗豐強。