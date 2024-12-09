高虹安前幕僚新官上任　吳達偉：努力市政

吳達偉是高虹安擔任“立委”時期的前辦公室主任。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月9日電（記者 盧誠輝）已退黨且遭停職的新竹市長高虹安擔任“立委”時期的前辦公室主任網路名人“Z9”、中國國民黨新北市議會黨團顧問吳達偉接任新竹市府勞工及青年處長，今天上任首日就碰到桃竹竹苗舉辦大活動，吳達偉低調表示，將持續努力做出成績，希望大家都多給他指教。



針對吳達偉接任新竹市府勞青處長一職，引發民進黨和時代力量新竹市議會黨團的抨擊，批評此項人事安排根本是“政治酬庸”，讓高虹安人馬可以繼續“寄生市府”。



吳達偉今日在桃竹竹苗區域治理平台首長會議會後受訪表示，對部分新竹市議員的見解他只能尊重，他會把勞青處的業務辦好，這才是他目前最重要的工作，所以未來他將持續努力把成績做出來，希望議員也能多給他指教。



媒體詢問，新竹市府會並不和諧，未來是否準備好接受新竹市議員的質詢？



吳達偉指出，府會的狀況其實在各縣市都差不多，議員監督市政是職責，而把市政工作做好本來就是各局處的責任，所以未來議員有任何的指教他都會虛心接受。



至於上任第一天的心情，吳達偉則說，第一天上任確實就遇到比較大的場面，目前首要工作是先熟悉業務，而他也會持續在勞工與青年發展的領域中認真為市民服務，讓新竹人更幸福。

