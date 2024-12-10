藍白提修戒嚴法最快13日一讀　籲綠共同支持

藍委許宇甄提案修《戒嚴法》。（中評社 資料照） 中評社台北12月10日電／韓國總統尹錫悅宣布戒嚴，雖然短時間內就被國會”推翻，但中國國民黨籍“立委”認為，現行《戒嚴法》在“總統”宣布戒嚴後有1個月緩衝期，足夠濫權抓政敵，提案修正《戒嚴法》，縮短追認時間至24小時內。台灣民眾黨“立委”張啟楷認為有必要討論修法。該提案已完成連署並送案，最快13日在院會一讀。但民進黨回應，戒嚴法不是急迫法案。



國民黨主席朱立倫9日表示，“立院”應該要檢討《戒嚴法》有1個月的空白期和空窗期，等於是宣布戒嚴1個月後讓“立法院”來追認。從世界民主國家的先例，再到韓國的個案，都可發覺的確要在最快時間由“國會”來確認，所以應修正為24小時內由“國會”來同意。朱呼籲民進黨若真正為了台灣的民主，應共同支持修法。



藍委許宇甄指出，《戒嚴法》第1條規定，“總統”宣布戒嚴後有1個月可以緩衝提交“立法院”追認。換句話說，這1個月“總統”能從容部署，也能抓捕政敵，“依據民進黨挺戒嚴的發文內容，此規定若不修改，將對台灣自由民主帶來極大威脅”。



她提案要求“總統”宣告戒嚴後，需在24小時內提交“立法院”議決通過，並規定若遇上“立法院”休會，應即刻召開臨時會處理。同時，《“立法院”職權行使法》並未規範戒嚴案送交“立院”後的審議程序以及時間，因此她另提修正草案，增訂戒嚴案提報院會8小時內，召開審查，審查及表決時間需於24小時內完成，未完成視為不通過。



許宇甄強調，台灣民主來之不易，為避免少數人鑽漏洞，《戒嚴法》和《“立法院”職權行使法》需盡速修正，以杜絕台灣出現新黨國體制，希望朝野共同支持修法。



民眾黨籍委員張啟楷表示，參考這次韓國總統派出特種部隊干擾國會、甚至試圖逮捕國會議員狀況，朝野確實有必要討論修改《戒嚴法》，包含追認表決程序需在12小時至48小時內完成，並加註“表決完成前政府不得以任何名義限制“國會議員”自由、干涉“國會”表決追認”，也請全民一起看看執政黨的態度。



民進黨“立法院”黨團回應，戒嚴法現在不是急迫法案，總預算能夠趕在預算會期三讀已經是很大的困難，而且台灣不走回頭路。



藍委許宇甄提案修《戒嚴法》，預計在10日排入“立法院”程序委員會，預計13日院會完成一讀程序，交付委員會審查。