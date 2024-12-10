尹錫悅搞戒嚴　郭正亮懷疑美國早知道

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月10日電／韓國總統尹錫悅日前宣布緊急戒嚴，民進黨“立法院”黨團隨後在社群平台Threads上發文支持，被許多國際主流媒體報導，引發爭議。前“立委”郭正亮9日在政論節目認為，尹錫悅調動24架直升機到國會，美軍不可能會不知道，為什麼不阻止？跟綠營是同一種邏輯，就是，我這樣放風一下、看韓國怎麼進展？如果成了；在野黨來不及反抗，就戒嚴了！壓抑一下國內激進反對派跟朝鮮的力量，美國可能認為也不差？哪知一下就逆轉。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮9日在《大新聞大爆卦》節目提到，那天民進黨整個Threads寫那麼多，嚮往戒嚴、呼應戒嚴的文章，那個事實上也是民進黨的一種氛圍。



“心嚮往之啊！就是這個氛圍嘛”郭正亮說，“他（小編）可能覺得，我事實上就是代表大家的想法！不是我個人特別離經叛道。”但寫完發現反應不好。郭正亮分析，所謂反應不好是他發現尹錫悅的戒嚴是立刻流產了，就知風向逆轉了，所以緊急處置。



郭正亮說，事實上到今天都有人懷疑，美國是不是知情？如果尹錫悅這件事是順風，在野黨沒有能力立刻否決，那美國會是目前表態不挺的立場嗎？這也有人在懷疑。



郭正亮指出，因為要調動24架直升機到國會，美軍不可能會不知道！所以美國應該是至少一天前、或兩天前就知道。那美國為什麼不阻止？有點類似，覺得就走走看吧？如果成了，在野黨來不及反抗，就戒嚴了！壓抑一下國內激進反對派跟朝鮮的力量，美國可能認為也不差？可能（跟民進黨）是同一種邏輯，就是，我這樣放風一下、看韓國怎麼進展？哪裡知道，一下就逆轉了！就趕快下車了。