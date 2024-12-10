台灣前11月對美國出口首破千億美元

累計1至11月台灣對美國出口額，首度跨越千億美元大關。（台“財政部”網站） 中評社台北12月10日電／台“財政部”9日公布最新海關進出口貿易初步統計，11月出口金額410.9億美元，年增9.7%，連13紅。“財政部”官員說，在人工智慧（AI）商機帶動下，預估全年出口介於4732億至4744億美元，將創歷史次高，全年出超更將挑戰歷史新高。累計1至11月對美國出口額，首度跨越千億美元大關。



“財政部”統計，11月出口410.9億美元，已連續四個月站上400億美元水準，年增9.7%，優於預期。“財政部”統計處處長蔡美娜表示可歸功四大因素，包括全球經濟基本面維持穩定、AI與高效能運算應用商機加速擴散、進入科技新品備貨周期、傳統的旺季效應顯現。



主要出口國家/地區分析，11月對東協、美國出口為歷年同月最佳，對陸港轉呈上揚。單月3大市場出口同步成長，年增率分別為10.5%、10.6%、9.5%，對東協、美國規模值均創歷年同月新高，累計1至11月對美國出口首度跨越千億美元大關，年增49.9%，對東協亦增13.8%。



蔡美娜指出，受惠AI浪潮席捲全球，加上新興科技應用需求，電子零組件出口額167.3億美元、創歷年同月最高，年增幅14.6%居各貨類之冠，也是近25個月來最佳表現，對總出口增幅貢獻率6成。



蔡美娜表示，對美國出口表現這麼好是持續受到AI商機、全球供應鏈重整、美國製造業回流，11月對美出口86.5億美元，創歷年同月最高。累計今年前11月來到1015億美元，年增49.9%，為史上同期最強。