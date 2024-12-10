特朗普不談保台　綠委：對台美關係有信心

綠委賴瑞隆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月10日電（記者 黃筱筠）即將卸任的美國總統拜登曾經5次公開聲稱會派兵援台，特朗普至今仍然不願表態他是否會為台灣“出兵”。民進黨“立委”賴瑞隆今天受訪時對此表示，我們對台美關係有信心，台灣是民主聯盟之一，只要台灣努力維持現狀，美日都會跟中國表達台海穩定的關心。



特朗普在美東時間8日接受美國國家廣播公司（NBC）主持人兼資深記者維爾克（Kristen Welker）的專訪，並在節目中被問到，如果中國大陸武力攻台，他是否會致力捍衛台灣？特朗普回答道：“我從沒這樣說過。”



賴瑞隆說，台灣經濟與產業，尤其半導體產業全世界息息相關，台灣努力維持現狀，維持台海和平，相信各國都會協助台灣，美日都會跟中國表達對台海穩定的關心。我們有信心做好準備，可以得到確保和平。



民進黨“立委”沈伯洋則說，熟悉特朗普話語的人來講，應該是熟知特朗普很不喜歡把底牌秀出來，不願意直接作表態，但會有期望跟我們情況都一樣，不希望台海發生戰爭，但特朗普底牌是什麼可能衹有他自己知道。



沈伯洋強調，特朗普從以前到現在講話風格都是如此，看過學術報告，特朗普推文都會用誇飾或是直白的方式，讓別人感受沒有一定要談，這是他說話方式，這幾年沒有太大改變。