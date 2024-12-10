勞動黨批民進黨：“綠色法西斯”風格藏不住

勞動人權協會會長勞動黨榮譽主席、新竹縣議員羅美文。（資料照 勞動黨提供） 中評社台北12月10日電／今天12月10日是聯合國國際人權日，勞動人權協會今天發表聲明批評民進黨政府，除了公式化按表操課的紀念活動、空洞的口頭政治口號外，其具體作為早與國際人權日宗旨意義大異其趣，其日愈保守、反人民、反民主的“綠色法西斯”風格掩藏不住。



勞權會表示，民進黨一直以“人權政府”自居、設立各種人權委員會，並針對聯合國有關人權公約組織專家學者進行檢討改進，然而台灣的勞動人權議題，特別是移住漁工、外籍移工、派遣工的基本權益仍屢被批評，不見有太大改進，甚者取之於移工的就業安定基金卻屢被官方濫用；近年來，包括勞工在內多數基層大眾在經濟、社會、政治所面臨的現實處境更顯惡化，可見官方人權委員會作業已到了必須檢討反省的時刻。



勞權會指出，台灣受僱勞工2023年平均年總工時為2020個小時又比前一年多15小時，過勞的長工時和多數勞工的低工資處境的結構基本沒變，也不會因《最低工資法》帶來改變，甚至可能隨著官方過度傾斜仰賴半導體產業發展經濟而更加惡化。當前，至少有120萬名的低薪勞工及超過80萬名的非典型勞動者，尤其是派遣、外送業的青年女性勞工產假，她他們的勞工基本權益一直被漠視。



勞權會表示，勞工整體處境的惡化更具體表現在所得分配的不公平，受僱勞工的相對剝奪感和底層勞工的新型貧窮增加。目前官方公布“勞務報酬占GDP （國內生產毛額）之比重”，受僱員工勞務報酬佔比從2012年的45.77%，逐年下降至2022年的43.87%；企業營業盈餘分配佔比則從2012年的31.82%，持續增加至2022年的36.41%，顯然經濟發展並未使勞工分享經濟成長的果實。又“主計總處”公布“2021年家庭財富分配統計”，前20%家庭資產淨值，與最貧窮20%家庭資產差距已高達66.9倍，這更加說明民進黨執政下親資方財團政策的不正義之結果。