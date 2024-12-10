輝達遭陸反壟斷調查　郭智輝：台廠無正相關

郭智輝接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月10日電（記者 鄭羿菲）美國近日對140家大陸企業祭出制裁令，大陸9日則以輝達涉嫌違反大陸《反壟斷法》為由，啟動調查。台“經濟部長”郭智輝10日表示，“經濟部”都有掌握供應鏈變化狀況，雖不清楚中國大陸啟動調查的原因，但輝達銷售到中國大陸的商品都是在台灣生產，因此沒有正相關。



商業總會10日上午舉辦“2024行政院長與商業領袖座談會”，由“行政院長”卓榮泰、商總理事長許舒博共同主持，“行政院秘書長”龔明鑫、“經濟部長”郭智輝、“財政部長”莊翠雲、“農業部長”陳駿季、“環境部長”彭啟明、“金管會主委”彭金隆等約90位官員也陪同出席，與企業代表座談相關產業議題。



商總也將就金融財稅、淨零排放及環境永續、人力資源及勞資關係、觀光旅遊、交通運輸、健康醫療、產業發展、電價等9大面向議題，共提出63項提案。



與會的郭智輝在會前受訪時，對於輝達遭調查，台廠是否會遭到波及一事表示，在中國大陸的台商將面臨比較嚴苛的環境，美國總統當選人特朗普在選前已說要對中國大陸課徵60%關稅，台商必須審慎思考，在中國大陸製造的商品是不是賣給美國，相信台商應該都有一些應變方法。若有需要，政府非常樂意幫忙台商，討論如何幫他們轉移到別的生產基地。