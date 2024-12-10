審“司法院長”人選　藍委盼張文貞正義化身

手持天秤的印尼紙雕神像藝術品。（照片：陳玉珍提供） 中評社台北12月10日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日對“司法院”院長、副院長及大法官被提名人進行審查，上午由“司法院長”被提名人張文貞接受質詢。中國國民黨籍“立委”陳玉珍質詢時拿出一尊手持天秤的印尼紙雕神像藝術品，是正義的化身，她也期許張文貞要懷抱公平正義在心中。



“司法院”大法官共15席，其中8席任期10月底屆滿，包括“司法院”正副院長。府方8月底已經提名8名大法官人選，“司法院長”被提名人張文貞為台大法律系特聘教授，副院長被提名人姚立明則是賴清德2024競選總部主委。



“立法院”今日對“司法院”正副院長、大法官被提名人行使同意權，邀請被提名人赴“立院”接受詢問，上午為張文貞。



陳玉珍質詢時，拿出一尊紙雕放在議場中央發言台，正面對著張文貞。現場媒體議論紛紛，原本以為陳玉珍拿出的是道教神祇鍾馗。



陳玉珍詢問張文貞，覺得這一尊看起來像什麼？張文貞說自己難以判斷，不過能看到祂拿著天秤。



陳玉珍表示，這是她從印尼抬回來的當地神像紙雕藝術品，當初一看到就聯想到大法官，紙雕的面孔有點猙獰，但它原本是神祇，拿著天秤，是正義的化身，這當然也是我們對法官的期許。



陳玉珍指出，可是這位神祇在故事最後被燒掉，因為祂沒有妥善主持正義。如果妥善主持正義，對人民來說祂就是神，一旦沒有主持正義，就會變成鬼被燒掉送入陰間。



陳玉珍表示，張文貞是未來的“司法院”院長，她要特別期許，公平正義都必須要在心中才行。



張文貞聽完陳玉珍的說明後，以微笑點頭回應。