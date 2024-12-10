許舒博：商界都盼改善兩岸氛圍盡快恢復交流

商總理事長許舒博接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月10日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰10日率約90位官員與商業總會等企業代表座談，台灣商業總會理事長許舒博會前受訪時喊話，兩岸的產業鏈合作是沒辦法取代的，商界希望盡快改善兩岸氛圍，兩岸勢必要盡快恢復交流，才能讓氣氛緩和下來。和平是最大公約數，破壞和平就是我們最大的敵人。



許舒博說，兩岸的產業鏈合作是沒辦法取代的，還是必須要走下去，只是目前兩岸的氣氛非常不好，商界也希望如何盡快地改善兩岸目前的政治環境，否則商業模式這樣的合作都很難繼續下去，這也是我們一直提醒的，是不是從旅遊開放開始建立比較良善的環境？



商業總會10日上午舉辦“2024‘行政院長’與商業領袖座談會”，由“行政院長”卓榮泰、商總理事長許舒博共同主持，“行政院秘書長”龔明鑫、“經濟部長”郭智輝、“財政部長”莊翠雲、“農業部長”陳駿季、“環境部長”彭啟明、“金管會主委”彭金隆等約90位官員也陪同出席，與企業代表座談相關產業議題。



許舒博在會前受訪時指出，現在兩岸人員都不往來，很多事情都沒辦法很圓滿地解決，即便是面對未來的中美貿易大戰，台灣所處的位子都沒有辦法用抗爭的手段去面對大陸，我們必須要採取和的方法來處理，因此兩岸勢必要盡快恢復交流，才能讓氣氛緩和下來，後續的合作談判才不會影響到整體對外經貿。



至於綠營對於兩岸企業家峰會批評是統戰？許舒博認為，無論如何兩邊都必須要談，不是談了就叫統戰，那不談又什麼路都不走嗎？我們跟美國談是不是被美國統戰呢？不是這樣子的，經貿談判就只是要互相有經貿往來，很多事都必須透過談判解決，取得雙贏的局面，若談了都叫統戰，這種論調乾脆關起門來什麼都不要。