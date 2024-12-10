藍提戒嚴法修正　李彥秀：民進黨更應該支持

藍委李彥秀受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月10日電（記者 楊騰凱）韓國總統尹錫悅日前宣布戒嚴，但迅速被國會推翻，引發國際關注。中國國民黨籍“立委”李彥秀今日受訪時表示，國民黨團已提修法，要求“總統”如果宣布戒嚴，應於24小時內送“立院”審查，如果賴清德認為台灣不需要戒嚴，民進黨“立法院”黨團應更支持本次修法，或是提出自己的修法版本。



尹錫悅日前宣布戒嚴，民進黨團在社群媒體發出疑似挺戒嚴的貼文，雖然迅速刪除，但仍遭到各界砲轟，藍營諷刺綠營也想學韓國戒嚴。



現行台灣《戒嚴法》規定，“總統”宣布戒嚴後有1個月的時間可以提交給“立法院”追認。國民黨團認為，緩衝時間太長，“總統”可以從容部署抓捕政敵，因此提出修法，要求戒嚴應於宣布24小時內提交給“立法院”追認。



另外，由於《“立法院”職權行使法》並未規範戒嚴案送交“立院”後的審議程序以及時間，因此藍營也於《“立法院”職權行使法》增訂，戒嚴案提報院會8小時內召開審查，審查及表決時間需於24小時內完成，未完成視為不通過。



李彥秀表示，台灣從戒嚴走到解嚴，這是民主開放很重要的歷程，也是過去民進黨爭取自由民主很重要的課題。



李彥秀指出，賴清德日前說“台灣不會走回頭路”，就是說不需要戒嚴，那國民黨團提出戒嚴法的修正，就是要於24小時內送交“立法院”審查，因為“立法院”代表人民意志，對於戒嚴的行使不能有任何空窗期。如果誠如賴清德說的，台灣不需要戒嚴，那民進黨也應該支持國民黨的版本，不要只是嘴上說說。



李彥秀指出，民進黨執政已經邁入第9年，但是我們看到在很多議題上的處理民進黨仍舊抱持威權、封建的心態，所以對於戒嚴法修法，民進黨也可以支持國民黨的版本，或是民進黨也提出修法版本，讓我們一起為民主努力。