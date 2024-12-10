不滿沒站C位摔安全帽？賴瑞隆替邱議瑩緩頰

賴瑞隆8日出席高雄茂林活動站在陳其邁旁邊。（取自賴瑞隆臉書） 中評社台北12月10日電（記者 黃筱筠）民進黨2026年高雄市長初選競爭火藥味濃厚，上週末民進黨“立委”賴瑞隆跨到同黨“立委”邱議瑩選區參加活動，據傳，邱議瑩因不滿活動安排賴位子比較靠近高雄市長陳其邁，因此在現場怒摔安全帽提前離席。賴瑞隆今天在“立法院”受訪表示，他是按照高雄“原民會”規劃，可能現場有一些狀況導致誤會。而民進黨原住民“立委”伍麗華也在臉書發文澄清，現場沒有看到有人摔安全帽。



高雄茂林區布魯布沙吊橋8日舉辦啟用典禮，選區為旗津區、前鎮區、小港區的賴瑞隆跨區參加邱議瑩選區的活動，賴不但“越區辦案”整個活動過程還一直緊貼著陳其邁。國民黨山地原住民盧縣一爆料，“邱議瑩不滿賴瑞隆搶占活動C位，怒摔安全帽提前離場”。



賴瑞隆提到，他是受邀前往，主辦單位是高雄“原民會”安排位置，都依“原民會”安排來站，不應該以訛傳訛，伍麗華也澄清，我們位置都是高雄市府安排，他在現場也是被引導站位，不需要刻意分化，沒有所謂搶佔位置，至少現場也沒看到有人摔安全帽，希望特定人士或是媒體不要做文章。



民進黨原住民“立委”伍麗華也在臉書發文澄清，區公所在活動前有接獲出席名單，因此在活動場地、座位、剪綵位置都會貼上名牌，不過由於事前沒有掌握到邱議瑩委員出席，所以當下並沒能安排適當位置。至於原先要坐搬運車過吊橋的橋段，因為試了好幾台都無法順利發動，需要趕行程的邱議瑩只好提前離開。伍麗華強調，邱議瑩把原本戴好的安全帽是用“拿下來”，不是“怒摔在地”。