李彥秀：藍白“立院”合作　2026有機會談

藍委李彥秀受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月10日電（記者 楊騰凱）針對藍白合議題，中國國民黨籍“立委”、國民黨文傳會主委李彥秀今日受訪時表示，藍白在“立法院”合作是勢在必行，唯有這樣才能牽制傲慢的民進黨。當彼此在“立法院”有合作累積善意，2026地方縣市長、九合一選舉藍白才有機會達成更多合作，讓下一戰更有默契。



台媒《鏡週刊》今日報導指出，2024藍白合破局後，台灣民眾黨主席柯文哲隨即透過藍營人士聯繫台中市長盧秀燕傳達政治主張，希望促成“柯盧合”。



李彥秀表示，她沒有聽過這樣的事情，2024大選藍白合的話題已經翻了好幾篇成為過去式了，不過重點是我們要看向未來，在議題上能否達成更多合作，才有機會在2026創造出更好的合作模式。



李彥秀指出，在野黨在“立法院”的合作是勢在必行，也衹有藍白合作才可以共同牽制傲慢的民進黨，在“立法院”有更多合作，在2026選舉上才有機會有更多合作，這是大家的共識。



李彥秀指出，很多人在藍白合過程當中都有不同的穿梭，當然也有很多不同的故事傳出來，但是那都已經過去了，我們應該往前看。



李彥秀表示，藍白在“立法院”的合作一定以人民的福祉為前提，現在看2026還有一點點久，但大家都在累積更多的善意與合作空間，讓下一戰有更好的默契，大家都在努力。