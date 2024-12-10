許淑華：用“國籍法”解職陸配議員相當唐突

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月10日電（記者 方敬為）“內政部”日前以“未放棄國籍”為由，函文要求南投縣議會對全台首位陸配前南投縣議員史雪燕予以解職，中國國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，陸配取得台灣戶籍與身分證是據《兩岸人民關係條例》規定，如今民進黨政府卻以“《國籍法》”要求史雪燕解職，顯然於法不符，整個過程相當唐突，有政治算計之嫌，且打壓新住民參政，有愧台灣自詡多元民主自由價值，令人遺憾。



台灣民眾黨將陸配李貞秀列為不分區“立委”名單，未來能否遞補上任，引發爭議，並導致2021年遞補就職南投縣議員的史雪燕受到波及。“內政部”12月4日函文要求南投縣議會“解除史雪燕議員公職”，縣議會表示，史依法可提行政訴願、訴訟，要等其訴訟結果再決定做法。鑒於史在任內有行使議員職權，針對其任內所請領的職務相關費用，目前是傾向不追討。



針對史雪燕遭“內政部”函文解職，許淑華10日出席公開行程受訪表示，相關事件有政治算計之嫌，由於大陸配偶在取得台灣戶籍與身分證的程序，本來就非適用“《國籍法》”，由於兩岸關係特殊，所以才有所謂《兩岸人民關係條例》，陸配入台灣戶籍也是依據相關法令辦法作業，如今民進黨政府卻搬出“《國籍法》”要解職陸配議員，很顯然，就是不打算讓陸配參政。



許淑華指出，依據《兩岸人民關係條例》陸配要入台灣戶籍必須要放棄大陸戶籍，取得身分證後就有台灣法定公民身份，換言之，史雪燕行使公民參政權，並無不法，若有不法，選委會怎麼會核定參選登記？又怎麼能夠順利遞補就職，甚至領取當選證書？



許淑華提到，其實陸配要取得台灣身分證的條件，已比其他外籍配偶更為嚴格，好不容易取得身分證，並依公民權利參政，未料議員卸任後，卻忽然被告知身分資格不符，甚至被依“《國籍法》”解釋，予以解職，整個過程相當唐突，不免讓人聯想到背後有政治目的。