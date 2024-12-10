商界憂國際經貿不穏定　卓榮泰認為是轉機

卓榮泰與商業領袖舉辦座談會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月10日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰10日率約90位官員與商業總會等企業代表座談，台灣商業總會理事長許舒博當面表達在中美貿易戰下，台灣面臨國際經貿不穩定的憂慮。不過卓榮泰則表示，美國總統當選人特朗普上台、新政府成立後，在關稅及對外政策上都可能會是一個新方向，但對我們而言不見得是困難，可能更是一個契機與轉機。



商業總會10日上午舉辦“2024“行政院長”與商業領袖座談會”，由“行政院長”卓榮泰、商總理事長許舒博共同主持，“行政院秘書長”龔明鑫、“經濟部長”郭智輝、“財政部長”莊翠雲、“農業部長”陳駿季、“環境部長”彭啟明、“金管會主委”彭金隆等約90位官員也陪同出席，與企業代表座談相關產業議題。



商總也將就金融財稅、淨零排放及環境永續、人力資源及勞資關係、觀光旅遊、交通運輸、健康醫療、產業發展、電價等9大面向議題，共提出63項提案。



許舒博在卓榮泰即將抵達時，親自上樓迎接，2人也在上午10點共同步入座談會會場，致詞期間2人也互相打趣20多年前年輕時當“立委”同事的趣事，互動非常融洽。不過，許舒博致詞時嚴肅地表達，服務業是台灣經濟活動的主體，總產值突破新台幣13兆元，占比超過6成；就業人口約700萬人，占總就業人數逾6成，扮演穩定就業的關鍵角色；2023年全台稅收入高達3.4兆元，工商企業繳稅超過2兆元，佔總稅收59%以上



許舒博說，台灣目前處在國際經濟經貿比較不穩定的狀態，在中美貿易戰、疫後復甦緩慢及全球通膨等背景因素，乃至於產業缺工、淨零排放成本上升等壓力，都是商界迫切解決的問題。

