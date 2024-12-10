苗博雅挑戰蔣萬安？吳思瑤讚奇兵但要依機制

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月10日電（記者 黃筱筠）隨著2026年縣市長大選腳步越來越近，各政黨的布局也獲得外界高度關注，有媒體報導，民進黨有意與社民黨合作，共推台北市議員苗博雅挑戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安的連任路。同樣曾被外界點名可能有意參選台北市長的民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪回應說，昨天看到新聞點名苗博雅，“我非常欣賞苗博雅”，但民進黨內有制度，不管是黨內自提或是跨黨合作，都要找出最強、最有競爭力的人選，會循黨內民主機制。



苗博雅今天凌晨也對此透過Threads發文，“人生的劇本沒辦法偷看，只能不斷往前，寫下屬於自己理想的篇章。只能說，從明天開始，各種莫名其妙的攻擊會更多。我想跟所有無謂的紛爭保持距離，我不想在大團體爭奪任何事。但我也知道紛擾總是會跟著做事的人”。



吳思瑤說，她昨天看到新聞點名苗博雅，“阿苗是一個奇兵、好人才，可以爭取跨世代、跨黨派支持，我非常欣賞苗博雅”。但是民進黨有黨內制度，不管是黨內自提或是跨黨合作都要找出最強、最有競爭力人選，會循黨內民主機制。她再度強調，苗博雅真得是她很欣賞的年輕政治人物。



吳思瑤接著話鋒一轉批台北市長蔣萬安，遇到主權就讓，議會備詢提到戒嚴整個抓狂，提到戒嚴抓狂什麼？“不是你的老祖宗在台灣搞的嗎？”



吳思瑤批評說，蔣萬安也說陸機擾台就停辦雙城論壇，現在陸機越來越多，請問現在還要舉辦雙城論壇嗎？這張票跳票得夠徹底。