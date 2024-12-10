黃國昌：賴提姚立明任大法官是酬庸　應道歉

黃國昌受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月10日電（記者 黃筱筠）“立法院”召開全院委員會審查大法官被提名人，今天首波是“司法院長”被提名人張文貞與副院長被提名人姚立明。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌受訪時批評說，賴清德竟然提名競選總部主委姚立明擔任大法官、“司法院”副院長，是對“司法院”不尊重，大法官與“司法院”副院長拿來酬庸，賴清德應該為這樣的政治酬庸提名道歉。



黃國昌也對“司法院長”被提名張文貞表達不滿。他表示，張文貞教授在學界非常久，但是被提名“司法院長”卻完全不及格，竟然連自己主張集會遊行法“違憲”都不記得，民進黨執政這麼久，都不修改集會遊行法，張文貞對此也都沒有說法。另外，當台灣社會對於“憲法”法庭宣告死刑僅有部分合憲出現許多爭議，張文貞卻都沒有面對問題的勇氣，這樣的風骨怎麼期待扮演好大法官、“司法院長”的角色。



黃國昌也說，賴清德提名競選主委姚立明擔任大法官，這是對“司法院”不尊重，大法官與“司法院”副院長拿來酬庸，賴清德應該為這樣政治酬庸提名道歉。



另外，在2024大選藍白合作未果的背景下，2026年地方選舉的藍白合是否仍有可能實現，前民眾黨祕書長謝立功近日提出兩大關鍵指標，一是反制民進黨在全台發起的罷免戰，二是財政收支劃分法修法的表決，以及“考試委員”和大法官同意權的行使。謝認為，若藍白雙方能在這兩場政治行動中展現合作，那麼2026年的選戰攜手將極具可行性。



黃國昌對此則說，“我不認識謝立功，我無法評論。”