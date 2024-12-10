民眾黨組防災士中隊　應對天災和戰爭風險

民眾黨秘書長周榆修（右三）頒發臂章給志工、防災士。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月10日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨10日舉行“台灣民眾黨防災士中隊成軍”記者會，由社會發展部動員組織，現場聚集數十名防災士，目標號召更多人參與、持續在中南部培訓，當受到颱風、地震等自然災害或可能的戰事風險、人禍等時，讓更多防災士為民服務，保家衛國。民眾黨籍“立委”們頒發臂章給防災士們。民眾黨秘書長周榆修表示，參與受訓的民眾黨防災士除了自救也能幫助更多人，希望可以讓民眾黨更與民眾貼近。



民眾黨中央今日在台大校友會館舉行“台灣民眾黨防災士中隊成軍”記者會，與會的有民眾黨秘書長周榆修、“立法院”黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍、“立委”黃珊珊、張啟楷、黨發言人吳怡萱、李有宜等。



許多穿著小草協會的志工、防災士到記者會現場，周榆修、白委們均表達感謝，每個人上台都稱志工防災士為家人，並逐一頒發臂章給防災士們，宣示成立可靠的生力軍，保護台灣人民，並比民進黨更有行動力。



周榆修首先致詞表示，為推動防災士理念，委託紅十字會在11月開防災士課程，讓黨內同仁參加，也招募一般民眾，總計已有43名學員拿到“內政部”核發的防災士合格證書和識別證，這也是黨主席柯文哲常講的，很多時候都是為了家人跟朋友，民眾黨也絕對和台灣人站在一起，守護台灣。



他說，颱風、地震、各種自然或人禍造成的災害，往往讓民眾的生命財產受到威脅，為了降低災害帶來的風險，台灣民眾黨將成立防災士中隊，為台灣社會隨時補充安全又可靠的防災生力軍。因此民眾黨推動專業防災士是以自助、互助、合作為原則，以期能在災害來臨時，扮演政府與市民間的橋梁。



周榆修說，希望全民都擁有防災應變的能力，進而幫助民間，降低社區或自家發生災害的可能性。民眾黨社會發展部，也將在明年持續進行中部及南部的防災士訓練課程，參與受訓的民眾黨防災士除了自救也能幫助更多人，希望可以讓民眾黨更與民眾貼近。



接著由黃國昌、吳春城、麥玉珍、黃珊珊、張啟楷也先後致詞，並開心與防災士們合影，親自掛上臂章。