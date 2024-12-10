附和藍提戒嚴法修正　黃國昌：確實漏洞太多

黃國昌受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月10日電（記者 黃筱筠）台灣現行戒嚴法規定，“總統”宣布戒嚴後有一個月的時間可以緩衝提交“立法院”追認，中國國民黨“立委”許宇甄認為漏洞大，恐出現灰色運作期，因此提案修法，主張“總統”發布戒嚴令後，應於24小時內提交“立院”議決。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌今天受訪也認同說，漏洞太多了，上次修戒嚴法是1949年，到現在2024年，不用修正嗎？最有效預防方法不是相信賴清德，是建立好制度。



藍委提出戒嚴法修法，認為有漏洞？黃國昌附和說，戒嚴法漏洞太多，上次修戒嚴法是1949年，到現在2024年不用修正嗎？特別是韓國發生這種事情，全世界都震驚，竟然執政黨還在附和、呼應韓國總統發布的戒嚴，令人瞠目結舌。最有效預防方法不是相信賴清德，而是建立好制度。



針對修法，許宇甄說，因為擔心民進黨真的想戒嚴，檢視現行《戒嚴法》規定後發現，該法自1948年4月修正後就沒有再修正過，時空環境變遷極大，現行條文有極大漏洞需要修改，因而提出修法。



另外《鏡週刊》今天報導，檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲貪污弊案又有重大進展。辦案人員在柯的行動硬碟查獲8張鉅額支票影像，相關金流已全遭掌握，總計柯涉京華城收賄案及侵占政治獻金不法金額已超過1億餘元，由於他面對不利證據都抗拒答辯，加上貼身帳房許芷瑜仍潛逃海外，檢方在起訴後將以6大理由向法院建請繼續接押，以利追訴。



黃國昌對於媒體詢問，只要提到《鏡週刊》，他一律說，沒有任何回應必要。