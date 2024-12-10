民眾黨組防災士中隊　狠酸和黑熊學院不一樣

民眾黨舉行“台灣民眾黨防災士中隊成軍”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月10日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨10日舉行“台灣民眾黨防災士中隊成軍”記者會，被媒體問及是否類似民進黨籍“立委”沈伯洋所成立的黑熊學院？民眾黨秘書長周榆修幽默回應，防災士不分黑白，乾脆說是“白熊學院”，民眾黨是用實際行動保護台灣人，不會像民進黨政府編了新台幣900萬元預算獨厚黑熊學院辦民防園遊會。白委也批，民進黨嘴巴上抗中保台，卻造成兩岸緊張，更花人民血汗錢，幫黑熊學院廣告。



民眾黨在台大校友會館舉行“台灣民眾黨防災士中隊成軍”記者會，與會的有民眾黨秘書長周榆修、“立法院”黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍、“立委”黃珊珊、張啟楷、黨發言人吳怡萱、李有宜等。



媒體問及，今日民眾黨成軍防災士中隊，是與民進黨的黑熊學院類似嗎？還是像柯粉小草自己組織的白色遊騎兵那樣？



周榆修苦笑說，這是參考日本的防災經驗，自助、互助、合作為原則，防災士不是衹有民眾黨，也不會衹有白色或黑色，乾脆說是成立白熊學院好了，他也不會類比成街頭巷戰的遊騎兵，民眾黨是不會想著去拿政府900萬元預算標案，去學黑熊學院辦民防園遊會，射氣球、射飛鏢等。黃國昌也諷，民進黨完全只是在搞園遊會，花人民的血汗錢而已。吳春城說，防災士是用愛來幫助鄉里。

