陸船艦圍第一島鏈　台軍方坦言數量非常驚人

解放軍大批船艦包圍第一島鏈！進入台灣東部外海，台灣軍方證實，數量非常驚人。(照:海巡署提供) 中評社台北12月10日電／大陸軍方在台灣周遭海域及東海、南海部署近90艘海軍及海警艦艇，並在浙江、福建以東開設7處空域保留區，疑似進行遠海長航軍演，台灣軍方今天上午召開記者會證實，大陸圖針對台灣嘗試全面封控，並藉由延伸兵力達到阻止外國軍援的目的相當明顯，數量確實相當驚人。



台軍方情次室次長謝日升中將在10日例行記者會上受訪表示，近來解放軍活動規模比以往歷次軍演大，但不僅只對台灣造成軍事壓迫，對周遭國家可能帶來的影響跟衝擊也相當大。



謝日升表示，目前確實未接獲大陸官方宣告軍演訊息，都是在做常態性演練，但動用如此大兵力，已對台灣及周遭國家形成壓力。雖然並未像過去從事實彈活動，但解放軍劃設的空域保留區，刻意避開國際航路，從上海一路到福建西南邊，總長大概1000公里，當然有延伸到第一島鏈跟西太平洋以東展現軍力的意涵，軍方主要防範由訓轉演、由演轉戰。



謝日升強調，目前解放軍出動兵力的數字牽涉到區域其他國家情報，數字的確非常驚人。但目前尚未出現所謂的軍演狀態，實際上觀察到，大陸幾個戰區海軍兵力，在西太平洋已經形成具有規模的拒止外軍的兵力，且靠近台灣範圍，理論上有足夠兵力應對造成可能狀況，甚至已有兵力在東部海域附近活動，就是要對外傳達“台海內水化”，台海議題要內部處理的意涵。