特朗普避談保台　黃國昌：盼有更清楚主張

黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月10日電（記者 張穎齊）美國總統當選人特朗普日前接受美國國家廣播公司NBC專訪透露上周已和中國大陸領導人習近平通話，希望大陸不要武力攻台，但並未承諾美國是否協防台灣。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌10日表示，美國長期是台灣重要的民主盟友，民眾黨非常期待特朗普正式上任、整個團隊到位後，能夠提出一些更清楚的政策主張。



民眾黨在台大校友會館舉行“台灣民眾黨防災士中隊成軍”記者會，與會的有民眾黨秘書長周榆修、“立法院”黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍、“立委”黃珊珊、張啟楷、黨發言人吳怡萱、李有宜等。會後開放媒體提問。



中評社問，對於特朗普被問到若大陸武力攻台、是否致力捍衛台灣時，特朗普堅持不鬆口，僅說希望大陸不要這麼做。



黃國昌表示，保衛台灣的安全、主權，是每個台灣人民的共同責任，美國長期作為台灣重要的民主盟友，民眾黨非常期待等到特朗普正式上任後，整個團隊也都到位了，對於不管是中、美及台灣，或是整個東亞情勢，能夠提出更清楚的一些政策主張。



另外，台灣網紅“八烱”溫子瑜與歌手“閩南狼”陳柏源近期爆料大陸對台灣網紅的滲透統戰手法，卻引發網紅“館長”陳之漢與八烱口水戰互罵，館長批八烱向來是愛編劇情的大喇叭。



和館長交情深厚的黃國昌表示，館長是一個非常有主見的人，館長的意見，不需要透過他的嘴巴去修飾或詮釋，他對網紅的世界不是那麼瞭解，他真正關心是“勞動部”為何要編幾千萬元的預算在養媒體，這才是民眾黨所關心的大事。