周榆修：戒嚴幽靈徘徊　賴對得起民主前輩？

民眾黨秘書長周榆修。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月10日電（記者 張穎齊）韓國總統尹錫悅3日深夜發動史上最短命的6小時戒嚴，引發全球譁然，賴清德10日在國際人權日活動上有感而發提出，民主台灣是唯一要走道路，絕不走回頭路。民眾黨秘書長周榆修今天對此批評賴清德，在民進黨政府執政下，司法及職場的霸凌、詐騙等層出不窮，宛如戒嚴時期的幽靈徘徊，民進黨隱約力挺，請問賴對得起早期的民主運動前輩嗎？



民眾黨在台大校友會館舉行“台灣民眾黨防災士中隊成軍”記者會，與會的有民眾黨秘書長周榆修、“立法院”黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍、“立委”黃珊珊、張啟楷、社會發展部主任張清俊、黨發言人吳怡萱、李有宜等。會後開放媒體提問。



賴清德今早在台北賓館的國際人權日活動上，致詞表示台灣歷經38年的戒嚴統治，歷史的錯誤可以原諒、但不能遺忘；另外民眾黨7日號召“反霸凌、護勞權”遊行後，“賴政府”對此也已讀不回。



周榆修表示，賴清德說台灣不走回頭路，但他要跟賴清德講，台灣人沒人願意走回頭路，民進黨現在一樣在十字路口，卻彷彿像是昔日戒嚴國家的幽靈徘徊一樣，司法及職場的霸凌，不知哪天才能停止？詐騙也橫行猖獗，可悲的事情到處發生，人民只想顧好生活，但卻非常難。

