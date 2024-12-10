許舒博：卓榮泰說實際上沒有赴陸禁團令

商業總會理事長許舒博受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月10日電（記者 鄭羿菲）針對兩岸觀光，台灣商業總會理事長許舒博10日在商業領袖座談會上與“行政院長”卓榮泰反應意見。許舒博在會後轉述說，對於赴陸旅遊，卓榮泰今天有強調，當初雖然有所謂的禁團令，但實際上並沒有禁，也已開放1000多團去中國大陸旅遊，希望大陸也相對開放陸客來台旅遊，大家不需要再找理由，要開放、要走就直接走吧。



商業總會10日上午舉辦“2024‘行政院長’與商業領袖座談會”，由“行政院長”卓榮泰、商總理事長許舒博共同主持，“行政院秘書長”龔明鑫、“經濟部長”郭智輝、“財政部長”莊翠雲、“農業部長”陳駿季、“環境部長”彭啟明、“金管會主委”彭金隆等約90位官員也陪同出席，與企業代表座談相關產業議題。



許舒博在座談會後接受媒體訪問，他指出，在座談會中針對服務業工這一快，政府要開放服務業申請外籍勞工，但前提是要對現有的台灣勞工提高薪水，對台灣勞工加薪後，政府才願意開放服務業申請外籍勞工，並非無條件申請，具體政策“勞動部”希望在春節年後提出配套措施。



許舒博也笑說，座談會剛開始時，“部會”首長的回應他都不太滿意，後來他請卓榮泰自己回應，卓榮泰就比較實際，企業代表也比較滿意，像是卓榮泰就指示案子到底可不可行？要多少時間研究？比較具體。