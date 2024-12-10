許淑華化身大廚　行銷南投好豬

許淑華利用南投食材手作豬肉可頌，行銷在地農特產品。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月10日電（記者 方敬為）行銷在地青農產業及優質豬肉，南投縣政府將於20、21日舉辦“2024南投豬豬嘉年華”，中國國民黨籍縣長許淑華今天化身大廚，利用南投在地生產的食材、肉品，親手料理“馬告豬肉可頌”，大讚南投食材美味，歡迎大家踴躍參加活動，支持南投優質農特產品。



南投縣政府10日召開“青農新食代－南投豬豬嘉年華”宣傳記者會，許淑華帶領局處首長一一巡禮青農產品展示攤位，並在水里商工餐飲管理科學生及青農指導下，手作馬告松板豬可頌豬肉創意料理及進行小盆栽DIY體驗，為活動進行宣傳。



許淑華表示，12月20日、21日2天活動集結縣內青農到現場銷售優質農產品，展現南投青農軟實力，同時結合食農教育，進行DIY體驗、傳統烤大豬品嘗、闖關遊戲拿大獎等活動，也安排小丑哈哈秀、麥麥樂天團等精彩表演，同時舉辦第3屆豬肉創意料理競賽，邀請全國各地餐飲學校學生組成的15個隊伍參賽，展現創意及廚意，內容豐富多元，適合親子共遊。



農業處表示，2天活動前200名孩童可免費獲得客製圖畫紙，讓孩童透過想像力塗上美麗色彩，現場還有國產豬肉推廣、試吃品嚐、小丑秀、樂團表演、闖關活動；另外，迎接農曆春節，南投縣農產運銷公司即日起至明年1月27日推出相關產品88折、8折優惠。