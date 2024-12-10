姚立明不認酬庸、變色　強調一生不求官

台“司法院副院長”被提名人姚立明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月10日電（記者 黃筱筠）台“司法院副院長”被提名人姚立明今天表示，有人質疑他的提名是政治酬庸，可是要獲得“立院”通過非常不容易，這麼崎嶇困難的路，怎麼能說是酬庸。他的政治經歷曾跨越不同黨派，被認為是變色，但不忠於特定政黨，豈不就是他只忠於專業、良心的證明。他還強調，“一生不求官！”



“立法院”今天舉行全院委員會，審查“司法院長”被提名人張文貞、“副院長”被提名人姚立明。姚立明在說明報告時指出，他一生不求官，有人質疑賴清德對他的提名是一種政治酬庸。可是，大法官被提名人必須具備一定法定資格，提名前還會經過一定程序。更何況，大法官是要經過“立法院”嚴格審查，執政黨目前在“立法院”席次離過半差好遠，要獲得“立法院”通過非常不容易，這麼崎嶇困難的路，怎麼能說是“酬庸”呢。



姚立明表示，他的政治經歷曾跨越不同黨派，所以被認為是“變色”，是一種不忠的表現。可是不忠於特定政黨，不忠於特定意識形態主張，豈不就是他“只忠於專業”、“只忠於良心”的證明。職司守護“憲法”的大法官不正是應該不受任何政黨指揮或政治意識形態的左右。



他說，不論在哪個黨派、不論參與哪種活動，堅持“專業與理想”是他參與公共事務唯一的準則，此一心志從未改變。因為確信可以憑自身的“憲法”專業以及豐富的政治經驗，透過“憲法”解釋讓人權更精緻的落實，讓“國家”組織運作更成熟發展，所以他才接受大法官的提名。



他提到，30多年前，他擔任人權協會理事時，接到一件陳情案件，一位來自大陸的老兵在台灣已娶妻生子，因為政府開放探親使得滯留在中國大陸的元配跨海來台，訴請法院撤銷撤銷老兵在台灣的所謂“重婚”。

