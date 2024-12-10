率團參加特朗普就職典禮？韓國瑜沒回答

韓國瑜未回應媒體提問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月10日電（記者 楊騰凱）外傳賴清德將指派中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜率團赴美參加美國總統當選人特朗普就職典禮。對此，韓國瑜今日下午被問到是否將率團赴美？他僅說謝謝，未多做回應。韓國瑜辦公室則向中評社表示，尊重府方相關的安排與宣布的時程，目前尚無訊息可以報告。



台灣對美國新任總統就職典禮的祝賀團，過去多由“立法院長”率領，國民黨籍前“立法院長”王金平2009年、2013年兩度率團參與美國總統就職典禮。2017年特朗普就職第一任期時，民進黨前“立法院長”游錫堃代表蔡英文率團參與。



韓國瑜今日下午主持朝野協商，會前媒體提問是否將率團赴美，但韓沒有回答。



賴清德、韓國瑜今天上午一同出席台灣民主基金會“第十九屆亞洲民主人權獎頒獎典禮”，在典禮上賴清德與韓國瑜多次交頭接耳。外傳賴清德私下祝韓國瑜“一路順風”，間接證實將指派韓率團赴美祝賀特朗普就職。



韓國瑜辦公室向中評社表示，此事由府方作業，尊重府方相關的安排與宣布的時程，目前尚無訊息可以報告。



國民黨籍“立委”李彥秀則表示，若賴清德依循過去的慣例，指派韓國瑜代表出席明年1月的美國總統就職典禮，那將代表三層意義。第一，讓持續緊張超過半年的朝野關係獲得舒緩。二、韓國瑜也是“現任院長”等級的“特使”，讓台灣更被看見。三、由民意機關的“立法院院長”代表出席，更能向全世界展現台灣自由、民主、多元的價值。



李彥秀說，韓國瑜不僅是不二人選，也是最佳人選。