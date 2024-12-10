韓國瑜率團賀特朗普就職？綠委有條件支持

綠委吳思瑤受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月10日電（記者 楊騰凱）賴清德是否將指派中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜率團，赴美參加美國總統當選人特朗普就職典禮受到關注。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，由誰來帶團目前尚未確定，但只要“立法院”議案得到妥適安排，民生法案都能通過，她願意支持韓國瑜代表率團出訪。



台灣對美國新任總統就職典禮的祝賀團，過去多由“立法院長”率領，國民黨籍前“立法院長”王金平2009年、2013年兩度率團參與美國總統就職典禮。2017年特朗普就職第一任期時，民進黨前“立法院長”游錫堃代表蔡英文率團參與。



賴清德、韓國瑜今天上午一同出席台灣民主基金會“第十九屆亞洲民主人權獎頒獎典禮”，在典禮上賴清德與韓國瑜多次交頭接耳。外傳賴清德私下祝韓國瑜“一路順風”，間接證實將指派韓率團赴美祝賀特朗普就職。但韓國瑜辦公室向中評社表示，此事由“總統府”作業，尊重府方相關的安排與宣布的時程，目前尚無訊息可以報告。



韓國瑜今日下午召集朝野協商，吳思瑤於會前受訪時表示，這次訪團是由誰來帶隊還沒確認，如果由“立法院長”帶團，那各黨是不是會指派代表共同出訪，都需要經過朝野協商而定。至於是不是確定由韓國瑜代表，這要尊重後續的作業，也要府方和韓國瑜正式拍板，她目前無從評論。

