航天軍工變外勞隊　藍委批漢翔解釋不合理

藍委馬文君說，漢翔引進外籍移工的3個理由無法說服她，應受社會公評。（馬文君辦公室提供） 中評社台北12月10日電／漢翔航空工業負責升級F-16戰機、飛機自造勇鷹號等重要“國防”任務，卻要雇用移工。中國國民黨籍“立委”馬文君日前質疑恐有洩密造成“國安”危機疑慮。馬文君今針對漢翔回覆稱，是因為缺工、本土勞工不願做、會將業務分成機密與非機密，外勞不會碰機密等提出質疑，“國家隊”結果變成外勞隊，合理嗎？為何不能大幅替本勞加薪來補人？如今的回覆無法說服她，應受社會公評。



馬文君指出，早先揭露漢翔公司打算引進外籍移工，輿論譁然。當前，連老百姓家裡的掃地機器人，都被講的言之鑿鑿，說要擔心中國大陸木馬屠城。結果台灣自製航天軍工的火車頭，“國家”重點發展的產業鍊，卻又能大喇喇地引進外籍移工。這就沒有機敏問題？也沒有保密問題？又沒有排擠本勞問題了？



馬文君說，針對她的質詢，漢翔以書面回覆了，簡單講，理由與解釋有三：一、是因為缺工，所以必須引進外勞。二、是因為本勞不願意做高溫、粉塵、噪音區的辛苦工作，所以引進外勞。三、是說自己會將業務分成機密與非機密，內部與海外訂單，外勞不會碰機密。



馬文君認為，確實如今台灣各種產業，都飽受缺工之苦。但是漢翔被冠上“國防”工業的殊榮，享受各種政策加持。別的產業在市場上競爭，希望引進外勞，兼顧生產效能與成本，“國防”工業，肩負“國家”發展教練機，無人機的重責大任，難道不該被要求更高的標準？就問一句，“國家隊”，結果是外勞隊，合理嗎？



馬文君批評，漢翔歸咎本勞不願意做辛苦工作，但同一篇回覆也寫道，已提供夜班夜點費“補助”，為何是補助？而不是加薪？如果只打算引進40名外勞，為何不能大幅替本勞加薪來補人？是人的問題？還是錢的問題？只想用外勞，壓低成本。



馬文君質疑，海外訂單，有辛苦工作，台灣訂單，就沒有？海外訂單，有高溫，粉塵與噪音，需要外勞填補缺口。台灣訂單，就沒有高溫、粉塵與噪音？到底是海外訂單缺人？還是辛苦工作缺人？如果是後者，怎麼確保漢翔不會便宜行事，自行調度，全信漢翔一句話？“如今的回覆，無法說服我，也應受社會公評”。