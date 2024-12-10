藍委細數政治變色經歷　姚立明：都被動受邀

藍委王鴻薇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月10日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日舉行全院委員會審查台“司法院”副院長被提名人姚立明人事。中國國民黨籍“立委”王鴻薇轟姚是“政治變色龍”，當過新黨籍“立委”，又協助民進黨前主席施明德倒陳水扁，這次又是賴清德競選總顧問。姚立明表示，他都是被動受邀請，所以沒有轉變問題。



“立法院”今日審查“司法院”正副院長、大法官被提名人資格，邀請被提名人赴“立院”接受詢問。



王鴻薇指出，姚立明到底是超越黨派，還是政治變色龍？姚過去擔任過新黨籍“立法委員”，2006年也參與了“紅衫軍倒扁”行動，姚立明在提供給“立法院”的自傳當中隱藏了這兩段重要經歷。外界稱呼姚立明為政治變色龍，包括過去曾經是新黨籍“立委”，又曾在前民進黨主席施明德身邊參與倒扁行動，2014年柯文哲第一次參選台北市，姚又是當時的競選總幹事，這次又擔任賴清德2024競選總顧問，變來變去。



姚立明表示，他全部都是被動的，他被動被柯文哲邀請，被動被施明德邀請，被動被賴清德邀請，甚至於被動參與新黨“立委”選舉，沒有一個是他主動，所以沒有變或不變的問題。甚至韓國瑜參選高雄市長之前也邀請過自己，兩人談過話，這段經歷大家都不知道。



王鴻薇指出，姚立明這次到“立院”報告又說自己一生不求官，但是先不論被提名擔任大法官就是一種酬庸，2014年姚立明協助柯文哲當選台北市長，當時也說不求官，結果姚立明的妻子楊芳玲卻出任台北市法制局長。後來姚立明轉任小英基金會董事，而當蔡英文當選後，楊芳玲又被提名為“監察委員”。



王鴻薇表示，2024姚立明去幫了賴清德，結果賴清德提名姚立明為“司法院”副院長。



姚立明指出，就像2014柯文哲那次，選完了柯聯繫自己的太太商量了半天，他也是回家才知道，這與自己是否求官應該沒關係。蔡英文也從來沒和自己聯絡討論過楊芳玲的事，在蔡英文面前，他一次都沒提過楊芳玲。