陳昭姿追問紅衫軍歷史　姚立明都推不知道

台“司法院副院長”被提名人姚立明接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月10日電（記者 黃筱筠）台“司法院副院長”被提名人姚立明今日出席“立法院”全院委員會接受“立委”詢問，台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿火力十足，她詢問姚，當時擔任紅衫軍副總指揮時，被當時民進黨籍“立委”王定宇指控是詐騙集團，還與施明德共同召開記者會對王提告，但姚立明對陳詢問都說，他不知道，也不知道紅衫軍帳目問題，也不清楚當時擔任總指揮施明德的財務，他不知道怎麼回應。



“立法院”今天舉行全院委員會，審查“司法院長”被提名人張文貞、“副院長”被提名人姚立明的資格。



陳昭姿詢問時提到，你最近一個工作是賴清德競選總部主委，稱呼主委可以？姚立明則說，早就過去的事情。



陳昭姿表示，提名大法官要有特定資格，你是富有政治經驗為提名要件，熟稔政府體制，跨越不同黨派，你說自己不是趨炎附勢，但是哪裡有糖吃就去哪裡，政治變色龍，你同意嗎？



姚立明則說，“我不同意”，參與各種不同黨派跟糖吃沒關係，“我參與柯文哲選舉沒有糖吃，我自己還負擔一大部分”。



陳昭姿也細數姚立明過去經歷說，根據“司法院”組織法第五條規定，大法官要超出黨派，你的政治經歷豐富，你提供自傳中，就是缺了一個紅衫軍副總指揮，為什麼沒寫，是因為覺得丟臉，還是要爭取綠委支持？

