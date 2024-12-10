鄭南榕特展高雄開幕　賴、蕭都送祝賀

《100%的言論自由：鄭南榕與自由時代》特展10日在高雄市歷史博物館開幕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月10日電（記者 蔣繼平）鄭南榕創辦戒嚴時期發行最久的黨外刊物《自由時代》週刊，1989年自焚身亡，被民進黨奉為先烈。在民進黨籍高雄市長陳其邁促成下，《100%的言論自由：鄭南榕與自由時代》特展首度移師到高雄市歷史博物館展出，吸引不少綠營人士到場參加及觀展。賴清德送來祝賀花籃、副手蕭美琴也致贈賀電。



在陳其邁的邀請下，“財團法人鄭南榕基金會”將《100%的言論自由：鄭南榕與自由時代》，從台北市的“228國家紀念館”移師到高雄市歷史博物館展出，同時也獲“國家人權委員會”、財團法人228事件紀念基金會協助與支持，並選在“國際人權日”開幕，展期到明年4月20日。



特展位於2樓展廳，分為六大展區，以鄭南榕生平背景、民主運動、《自由時代》雜誌的經營理念為主軸，展出包括鄭南榕的手稿、獄中書信、雜誌社檔案、法院傳票以及影像資料，並結合高史博館藏，最後藉著當代創作者的藝術表現觀點，以圖像作品重新詮釋與紀念。



特展於10日下午2時開幕，先播放紀念影片，再由鄭南榕女兒、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅，還有鄭南榕遺孀、台灣觀光協會榮譽會長、圓山大飯店董事長葉菊蘭，陳其邁、綠委許智傑、綠委林岱樺，民進黨籍高雄市議長康裕成、綠議員邱俊憲、簡煥宗、湯詠瑜，台灣基進黨籍議員張博洋等人到場出席。



展場門口有擺放署名賴清德的祝賀花籃並寫上“開幕誌慶”，賴的副手蕭美琴則送來一封裱框賀電，盛讚該會長期關注自由民主發展、張拓人文關懷視野，並祝活動順利成功。康裕成也送祝賀花籃並祝福“展出成功”。台灣教會公報社社長方嵐亭也送花籃祝賀圓滿成功。



鄭竹梅與葉菊蘭上台時除了回憶鄭南榕，也再度提到228事件的歷史，另外過去在高雄與民間書局合作辦展，這次首次與高雄市政府正式舉辦，感謝各界支持。陳其邁致詞則說“對參與反對運動的人來講，鄭南榕是我們的啟蒙者，教我們一句話，歷史是人民寫的。以鄭南榕為榜樣，不屈服，勇敢打拼，民主不會從天上掉下來，要一棒一棒努力爭取來。”



而高雄歷史博物館過去在日據時期是高雄市役所，戰後為高雄市政府舊址，同時是228事件在高雄的重要歷史現場之一。陳其邁也提到，這裡是228事件民主的現場，就是最好的辦展地方，不要忘記自己的歷史。