姚立明：不會對賴清德違法“違憲”閉口不言

“司法院”副院長被提名人姚立明。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月10日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日舉行全院委員會審查“司法院”副院長被提名人姚立明人事。姚立明面對中國國民黨“立委”吳宗憲詢問時表示，他曾自許要永遠站在“權力的對立面”，他絕對不會因曾幫賴清德輔選，就對賴清德違法“違憲”的行為閉口不言。



“立法院”今日審查“司法院”正副院長、大法官被提名人資格，邀請被提名人赴“立院”接受詢問。



2014年柯文哲首度參選台北市長，姚立明擔任柯的競選總幹事。2024年大選，姚立明出任民進黨賴清德的競選總顧問。



國民黨籍“立委”吳宗憲表示，當年姚立明投入紅衫軍倒扁時候，曾經講過一句話讓他很感動，就是姚曾自許要永遠站在權力的對立面，但是現在卻變成站在“權力的最裡面”，再也不是權力的對立面了。



吳宗憲指出，看了姚立明過往的事蹟，最讓人注意到的其實是輔選，姚輔選真的很厲害。而且勝率非常高，但這種傑出的“特異功能”是擔任“司法院”大法官需要的嗎？



姚立明聽到吳宗憲稱讚他具備輔選的“特異功能”，臉上露出一絲笑容，不過他接著說明，他說自己會永遠站在權力的對立面，就像他曾經幫助過柯文哲參選台北市長，最後仍站在柯的對立面批判柯，他絕對不會因為幫助過賴清德，就對賴清德違法“違憲”的行為閉口不言。