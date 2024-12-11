高少凡：特朗普對中示好　將台灣籌碼化傾向

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中12月11日電（記者 方敬為）美國共和黨籍總統當選人特朗普日前透露有與中國國家主席習近平“溝通”，但未談到台灣問題，東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，特朗普宣稱只談到協助俄烏實現和平，未談台灣問題，甚至未傳達“別攻台”相關訊息，特朗普單方說詞，可視為示好，未碰觸中方“核心利益”，也揭示其將台灣籌碼化的傾向。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



特朗普在美國國家廣播公司（NBC）8日播出的預錄專訪透露，上周曾與習近平溝通，要求中國協助烏克蘭實現和平，但沒有提到台灣問題；主持人問，若中國在特朗普總統任內攻台，是否承諾保衛台灣？特朗普答，“我不會說（I never say）”。



針對特朗普說詞，高少凡表示，目前中國官方都沒有相關評論與回應，中國大陸的官方媒體也沒有任何證實，所以這件事情就是單面的說法，值得注意的是，特朗普主動透露，代表有意藉此達到某些政治目的或效果。可以發現，特朗普聚焦在俄烏戰爭，顯然是希望未來他上任後，中方能在調停俄烏戰事的相關工作方面，與美國新政府合作。



高少凡解釋，特朗普發言的時間點，正逢拜登政府開始升級俄烏戰爭態勢之際，今年11月18日，拜登政府取消對烏克蘭使用美國遠程武器的限制，包括允許使用射程超過300公里的ATACMS導彈攻擊俄羅斯境內的軍事目標，同時加大力度向烏克蘭提供多批次武器，包括愛國者防空系統及多種精確打擊武器。拜登政府在卸任前，擴大激化俄烏戰爭，顯然是刻意替即將接任的特朗普製造難題。

