陳昭姿嗆辣逼問　姚立明不示弱回擊

台“司法院副院長”被提名人姚立明接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月10日電（記者 黃筱筠）“立法院”今日審查台“司法院副院長”被提名人姚立明資格，面對台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿火力十足的詢問，姚立明也沒有示弱，兩人一來一往唇槍舌戰。陳昭姿一一檢驗過去姚立明列為“台灣國民會議”不分區第二名的政見，姚說，不反對賴清德組聯合政府，賴若有這樣想法可以繼續努力，這種政治決定是解決政治紛爭，他怎麼會反對，應該要努力解決紛爭，但這不是“憲法”強制要求，是政治選擇，“我會支持賴做這方面努力”。



此外，陳昭姿也提問，兩岸交流民進黨認為統戰，你認為兩岸要交流嗎？姚立明直接回應說，應該擴大交流。



“立法院”今天舉行全院委員會，審查“司法院長”被提名人張文貞、“副院長”被提名人姚立明的資格。



陳昭姿詢問數個尖銳問題，包括是否主張本勞與外勞薪資脫鉤？“國防”預算要減少嗎？會減少民生預算。馬英九政府簽訂ECFA，民進黨過去說是“糖衣毒藥”，但執政8年卻一直吃毒藥，造成衝擊，現在中國大陸要收回，未來支持要豐富ECFA還是收回？



姚立明說，他的瞭解是服務項目，沒有簽訂項目對台灣是有利，他無法回答不熟悉狀況。



陳昭姿則說，你是不願意正面回答？姚立明說，他是不瞭解，要重新檢討。

